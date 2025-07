Avere un dato prezzo nei cruciverba: la soluzione è Costare

Home / Soluzioni Cruciverba / Avere un dato prezzo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avere un dato prezzo' è 'Costare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSTARE

Curiosità e Significato di Costare

Vuoi sapere di più su Costare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Costare.

Perché la soluzione è Costare? Il termine costare indica il valore o il prezzo di un bene o servizio, ovvero quanto bisogna spendere per ottenerlo. Quando qualcosa ha un dato prezzo, significa che è valutato in una cifra specifica. È un modo semplice e diretto per indicare quanto si deve pagare, aiutando a confrontare e decidere cosa acquistare. Quindi, sapere quanto qualcosa costi è fondamentale per fare scelte consapevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avere un prezzoAvere importanza o un prezzoAvere un determinato prezzoIn economia quello di un bene è dato dal prezzoAvere un certo prezzo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Costare

Hai davanti la definizione "Avere un dato prezzo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V R A I L E T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIVELATA" RIVELATA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.