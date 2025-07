Ha presentato all ultimo Festival di Sanremno il brano Apnea nei cruciverba: la soluzione è Emma

EMMA

Curiosità e Significato di Emma

Vuoi sapere di più su Emma? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Emma.

Perché la soluzione è Emma? Emma è una cantautrice e artista italiana nota per la sua voce potente e le sue emozionanti canzoni. La parola Emma rappresenta anche un nome proprio, simbolo di sensibilità e talento nel panorama musicale italiano. È il nome di molte persone, ma in questo contesto si riferisce alla celebre artista che ha presentato Apnea a Sanremo, regalando emozioni al pubblico.

Come si scrive la soluzione Emma

La definizione "Ha presentato all ultimo Festival di Sanremno il brano Apnea" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

M Milano

M Milano

A Ancona

