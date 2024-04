La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un attributo abbinato al Festival di Sanremo. CANORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il cigno selvatico (Cygnus cygnus Linnaeus, 1758), più raramente noto come "cigno canoro" o "cigno musico", è un uccello appartenente alla famiglia Anatidae. In inglese è comunemente chiamato Whooper Swan, mentre in tempi passati veniva chiamato "Elk". Spesso in Italia viene erroneamente identificato quale "cigno selvatico" qualsiasi esemplare di cigno allo stato libero, mentre il più delle volte si tratta di cigni di specie diversa, generalmente esemplari di cigno reale (Cygnus olor), che è la specie di cigno più diffusa in Italia.

canoro m sing

(musica) che riguarda il canto

Sillabazione

ca | nò | ro

Pronuncia

IPA: /ka'nro/

Etimologia / Derivazione

dal latino canorus che deriva da canere cioè "cantare"

Sinonimi

musicale, melodioso, canterino, armonioso

Contrari

stonato, muto, disarmonico

Parole derivate