Farmaci che fermano l infezione

Si definisce antibiotico una sostanza prodotta da un microrganismo, capace di ucciderne altri. Il significato della parola (dal greco) è «contro la vita».

Il termine nell'uso comune attuale indica un farmaco, di origine naturale (antibiotico in senso stretto) o di sintesi (chemioterapico), in grado di rallentare o fermare la proliferazione dei batteri. Gli antibiotici si distinguono pertanto in batteriostatici (cioè bloccano la riproduzione del batterio, impedendone la scissione) e battericidi (cioè uccidono direttamente il microrganismo).

Non hanno effetto contro i virus (a parte una possibile attività antivirale della rifampicina nei Poxvirus).

Italiano

Aggettivo

antibatterico m sing

che impedisce lo sviluppo di un batterio

Sostantivo

antibatterico m sing (pl.: antibatterici)

(medicina) (farmacologia) medicinale che impedisce la sviluppo di un batterio

Sillabazione

an | ti | bat | tè | ri | co

Pronuncia

IPA: /antibat'triko

Etimologia / Derivazione

da anti- e batterio

Sinonimi