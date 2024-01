La definizione e la soluzione di: Indice di infezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

pus ( approfondimento) m inv

(biologia) (medicina) infiammazione formata da un essudato viscoso e necrotico ricco di granulociti, liquido interstiziale, fibrina e frammenti di tessuti

Sillabazione

pus

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dal greco antico p, ossia "marciume"