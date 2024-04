La Soluzione ♚ Cernita e inoltro della corrispondenza La definizione e la soluzione di 11 lettere: Cernita e inoltro della corrispondenza. SMISTAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Cernita e inoltro della corrispondenza: Una stazione di smistamento (o scalo di smistamento) è un impianto ferroviario nel quale avviene la scomposizione dei treni merci in arrivo e la composizione dei treni merci in partenza allo scopo di smistare i carri verso la destinazione prefissata. Gli scali di smistamento si trovano usualmente nei grandi nodi ferroviari posti nei punti di confluenza di più linee ferroviarie. Molto spesso essi cadono nel comprensorio urbano di grandi città industriali o portuali. Altre Definizioni con smistamento; cernita; inoltro; corrispondenza; Preferito nella cernita; Resta dopo la cernita; L inoltro della lettera; La facoltà di rendere l acquisto fatto per corrispondenza; Corrispondenza in gioco; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Cernita e inoltro della corrispondenza

SMISTAMENTO

La è verificata di 11 lettere per risolvere 'Cernita e inoltro della corrispondenza' è.