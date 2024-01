La definizione e la soluzione di: Re Enrico VIII ne ebbe sei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Fino alla sua morte. enrico viii d'inghilterra fu il secondo monarca della dinastia tudor come successore di suo padre, re enrico vii d'inghilterra.

Il matrimonio è un atto giuridico che indica l'unione consensuale fra due persone, a fini civili, religiosi o a entrambi i fini e che di norma viene celebrato attraverso una cerimonia pubblica detta nozze, comportando diritti e obblighi fra gli sposi e nei confronti dell'eventuale prole. Nell'Antico Testamento, cui fanno riferimento le tre religioni abramitiche (ebraismo, cristianità, islam), sono presenti casi di poligamia e di ripudio della moglie; qui il matrimonio è sempre fra un uomo e una donna ed è concepito come un dono di Dio per il bene terreno e ultraterreno di entrambi gli sposi (Genesi 2:18-22; Proverbi 18:22, 31:30; Deuteronomio 24:5). Le maggiori religioni monoteistiche hanno valorizzato la celebrazione matrimoniale come un atto e una promessa pronunciata davanti a Dio e davanti alla comunità dei fedeli.

Per quanto riguarda l'unione tra soggetti dello stesso sesso venne istituito l'unione civile, da sottolineare che l'unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso, ma che permette un livello di tutela e diritto reciproco molto simile al matrimonio, mentre per quando si parla di coppia di fatto o convivenza di fatto ci si riferisce sia a coppie che possono essere eterosessuali o omosessuali e si tratta di una tutela molto più blanda, che può essere rafforzata da modelli di contratto di convivenza civile rafforzati e redatti da figure giuridiche.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

mogli f pl

plurale di moglie Messalina fu una delle mogli dell'imperatore Claudio

Sillabazione

mó | gli

Etimologia / Derivazione

vedi moglie

