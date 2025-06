Trasformano gli uomini in mariti nei cruciverba: la soluzione è Mogli

MOGLI

Curiosità e Significato di "Mogli"

Perché la soluzione è Mogli? La parola mogli si riferisce alle donne sposate, che spesso giocano un ruolo fondamentale nella vita dei loro partner. In un certo senso, possono trasformare gli uomini in mariti, contribuendo a creare un legame profondo e duraturo. Questo termine non solo indica un rapporto legale, ma anche un forte legame affettivo e di condivisione della vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Mogli

M Milano

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

