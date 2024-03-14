La celebre dinastia di Enrico VIII

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La celebre dinastia di Enrico VIII' è 'Tudor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUDOR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La celebre dinastia di Enrico VIII" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La celebre dinastia di Enrico VIII". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tudor? La famiglia Tudor rappresenta una delle dinastie più importanti della storia inglese, nota per aver governato il Regno Unito dal XV al XVI secolo. Originariamente di origine gallese, questa casata si impose grazie alle capacità di sovrani come Enrico VII e Enrico VIII, che consolidarono il potere e promossero importanti riforme religiose e politiche. La loro influenza si estese anche attraverso matrimoni strategici e interventi militari, lasciando un’impronta indelebile nella storia nazionale e europea.

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La celebre dinastia di Enrico VIII nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tudor

La soluzione associata alla definizione "La celebre dinastia di Enrico VIII" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La celebre dinastia di Enrico VIII" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tudor:

T Torino U Udine D Domodossola O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La celebre dinastia di Enrico VIII" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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