La definizione e la soluzione di: Dio lo creò il sesto giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Adamo (in ebraico , in arabo , Adam) è il nome, secondo l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, del primo uomo. Il racconto della discendenza di tutti gli uomini da un unico progenitore è il fondamento della fratellanza di tutti i popoli. Secondo l'Antico Testamento, Adamo fu marito di Eva ed ebbe da lei Caino, Abele, Set e molti altri figli e figlie.

Italiano

Nome proprio

Adamo ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile (religione) secondo il mito dell'ontogenesi comune alle religioni abramitiche, primo uomo creato da Dio (per estensione) creatura; artefatto Gli adami ribelli

Sillabazione

a | dà | mo

Pronuncia

IPA: /a'damo/

Etimologia / Derivazione

in ebraico , in arabo: (Adamah), uomo terreno o terroso o rosso

