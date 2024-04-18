Gli rimase il pomo in gola

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli rimase il pomo in gola

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli rimase il pomo in gola' è 'Adamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADAMO

Perché la soluzione è Adamo? Adamo si trovò in una situazione difficile e improvvisa, come se avesse un pomo in gola che gli impediva di parlare o di respirare normalmente. Questa espressione indica un senso di disagio, di blocco o di esitazione improvvisa. La frase si riferisce a un momento di difficoltà emotiva o fisica, spesso legato a un senso di incertezza o di imbarazzo. La storia di Adamo si collega a questa immagine, evidenziando un ostacolo che blocca temporaneamente la comunicazione o l'azione.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Adamo' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Gli rimase il pomo in gola nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adamo

Se la definizione "Gli rimase il pomo in gola" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Adamo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli rimase il pomo in gola

Gli rimase il pomo in gola Risposta: ADAMO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona D Domodossola A Ancona M Milano O Otranto

La soluzione 'Adamo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli rimase il pomo in gola". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.