Gli rimase il pomo in gola
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SOLUZIONE: ADAMO
Perché la soluzione è Adamo? Adamo si trovò in una situazione difficile e improvvisa, come se avesse un pomo in gola che gli impediva di parlare o di respirare normalmente. Questa espressione indica un senso di disagio, di blocco o di esitazione improvvisa. La frase si riferisce a un momento di difficoltà emotiva o fisica, spesso legato a un senso di incertezza o di imbarazzo. La storia di Adamo si collega a questa immagine, evidenziando un ostacolo che blocca temporaneamente la comunicazione o l'azione.
Gli rimase il pomo in gola nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adamo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli rimase il pomo in gola
- Risposta: ADAMO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Adamo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli rimase il pomo in gola". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con rimase: Rimase muto fino al 1927