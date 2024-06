Creò Sandokan e Yanez

: Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari (AFI: /sal'gari/) (Verona, 21 agosto 1862 – Torino, 25 aprile 1911) è stato uno scrittore italiano di romanzi d'avventura molto popolari. Autore straordinariamente prolifico, è ricordato soprattutto per aver creato le saghe d'avventura del ciclo indo-malese (o ciclo dei pirati della Malesia, del quale è protagonista il suo personaggio più celebre, Sandokan) e dei corsari delle Antille (in cui spicca il personaggio del Corsaro Nero).

Italiano: Verbo: Transitivo: cannoneggiare (vai alla coniugazione) . (militare) sparare colpi di cannone all'indirizzo di cannoneggiare una città, una nave nemica. per dieci minuti il piroscafo cannoneggiò il piccolo legno che non faceva alcun sforzo per mettersi fuori di portata (Emilio Salgari, La tigre della Malesia, cap. XXV).. Sillabazione: can | no | neg | già | re. Pronuncia: IPA: /kannoned'dare/.