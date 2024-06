Il sesto senso del sagace

: L'intuizione in filosofia indica quel tipo di conoscenza immediata che non si avvale del ragionamento o della conoscenza sensibile. .

Italiano: Sostantivo: intuizione ( approfondimento) f sing (pl.: intuizioni) . (filosofia) (psicologia) conoscenza immediata. concepire e/o percepire una o più idee senza un'esperienza iniziale in merito. sapienza "a priori" anche senza essere coinvolti in errori, tramite l'intuizione è possibile conoscere qualsiasi cosa anche nei suoi dettagli.. (senso figurato) illuminazione. Sillabazione: in | tui | zió | ne.