Si deve farla di necessità

La virtù (dal latino virtus; in greco et aretè) è una disposizione d'animo volta al bene, che consiste nella capacità di una persona di eccellere in qualcosa, di compiere un certo atto in maniera ottimale, o di essere o agire in un modo ritenuto perfetto secondo un punto di vista morale, religioso, o anche sociale in base alla cultura di riferimento.

Il significato di virtù ha risentito di quello di bene, un concetto che assume significati diversi a seconda delle modifiche intervenute nel corso delle varie situazioni storiche e sociali. Concezione questa non condivisa dalle dottrine che ne negano il relativismo connesso e che intendono la virtù come l'assunzione di valori, intesi come assoluti, immutabili nel tempo.

La parola latina virtus, che significa letteralmente "virilità", dal latino vir, "uomo" (nel senso specifico di "maschio" e contrapposto alla donna) si riferisce ad esempio alla forza fisica e a valori guerreschi maschili, come ad esempio il coraggio.

Nella lingua italiana la virtù è invece la qualità di eccellenza morale sia per l'uomo sia per la donna e il termine è riferito comunemente anche a un qualche tratto caratteriale considerato da alcuni positivo.

Italiano

Sostantivo

virtù ( approfondimento) f inv

(filosofia) (religione) disposizione di un individuo a fare del bene, senza pretendere nulla in cambio, e ad evitare il male qualità, pregio di una persona virtù etiche e morali coraggio, forza d'animo virtù individuali proprietà, efficacia nel produrre un certo effetto le virtù medicinali di una pianta (religione) (cristianesimo) se riferito ad una persona: forza, sapienza, perdono

preghiera, ringraziamento, gioia, assenza di ira

che ha un voto: castità, verginita', purezza obbedienza, umilta', poverta', semplicita'.

le tre virtù teologali : fede nel Signore Gesu', speranza nella salvezza, carità al prossimo;

: fede nel Signore Gesu', speranza nella salvezza, carità al prossimo; le quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza.

fierezza per qualità innate o raggiungibili, intrinseche a sé

Sillabazione

vir | tù

Pronuncia

IPA: /vir'tu/

Etimologia / Derivazione

dal latino virtus, ossia "forza, coraggio"; forza e/o nobiltà d'uomo, derivante a sua volta dal termine vir, ossia "uomo, maschio, marito, soldato"

Citazione

Sinonimi

purezza, pudore, castità, innocenza, verecondia

dote, merito, dono, qualità, pregio, bontà, facoltà, forza

peculiarità, caratteristica, prerogativa

potere, potenza, efficacia, valore, energia



fedeltà, innocenza, pudicizia,

( per estensione ) capacità, dono, dote, merito, pregio, talento, valore

capacità, dono, dote, merito, pregio, talento, valore (di rimedio) efficacia, potenzialità, potere, proprietà

efficacia, potenzialità, potere, proprietà ( per estensione ) (specialmente riferito a donna) , innocenza, illibatezza,

, innocenza, illibatezza, potenza, potere, volontà

(in senso etico-religioso) rettitudine, dirittura, probità, moralità, onestà, perfezione, pietà, rettitudine, integrità, incorruttibilità, morigeratezza

rettitudine, dirittura, probità, moralità, onestà, perfezione, pietà, rettitudine, integrità, incorruttibilità, morigeratezza ( per estensione ) pregio, qualità, dote, merito

pregio, qualità, dote, merito ( letterario ) abilità, talento

abilità, talento (di un prodotto, di un farmaco ecc.) potere, caratteristiche

potere, caratteristiche ( letterario ) coraggio, ardimento, eroismo, prodezza

coraggio, ardimento, eroismo, prodezza (raro) (senso figurato) nobiltà

Contrari

corruzione, dissolutezza, perversione

vizio, difetto, mancanza

immoralità

impudicizia, lascivia, spudoratezza

difetto, incapacità, incompetenza

(di un prodotto, di un farmaco) inefficacia, inutilità

inefficacia, inutilità corruzione

lussuria

(in senso etico-religioso) vizio, colpa, errore

vizio, colpa, errore demerito, colpa

( familiare ) tara

tara ( letterario ) viltà, ipocrisia, vigliaccheria, codardia, pusillanimità

viltà, ipocrisia, vigliaccheria, codardia, pusillanimità (riferito a donna) impudicizia, spudoratezza

impudicizia, spudoratezza incapacità, incompetenza, inettitudine

Parole derivate

virtuale, virtualità

Varianti

(antico) virtude, virtute, vertù, vertude, vertute

Termini correlati

tentazione, disciplina

Proverbi e modi di dire