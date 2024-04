La definizione e la soluzione di 6 lettere: Deve dirla il testimone. VERITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con il termine verità (in latino veritas, in greco ea, aletheia) si indica il senso di accordo o di coerenza con un dato o una realtà oggettiva, o la proprietà di ciò che esiste in senso assoluto e non può essere falso.I principali argomenti di dibattito riguardano da un lato la definizione e l'identificazione della verità, secondo cioè una prospettiva ontologica, dall'altro i criteri per conseguire tale verità, attinenti piuttosto all'ambito gnoseologico. Quest'ultimo può coinvolgere anche l'aspetto etico, essendo collegato con l'esigenza di onestà intellettuale, buona fede e sincerità.

verità ( citazioni) f inv

(filosofia) ciò che corrisponde alla realtà certezza incontrastata e fedele per/su qualcosa e/o qualcuno giudicare secondo verità

la verità è il frutto della conoscenza ciò che è soggetto a essere disvelato rivelazione della verità oggetto di una o più ricerche; oggetto del conoscere, della conoscenza verità intellegibili oltre ogni ragionevole dubbio verità certe o opinabili il conosciuto secondo sapienza ed intelligenza verità empiriche, dottrinali e dell'intuito (per estensione) quanto è ritenuto veritiero, verace la verità relativa a quei fatti

verità interiori (per estensione) (senso figurato) afflato veridico immediato la verità è redenzione

Sillabazione

ve | ri | tà

Pronuncia

IPA: /veri'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino veritas, derivato di verus ossia "vero" oppure dal sanscrito vrtta cioè "fatto, accadimento"

Citazione

Sinonimi

veridicità, realtà, attendibilità, autenticità, sincerità, veracità, obiettività, oggettività, giustezza, precisione, esattezza

(particolarmente in teologia e filosofia)vero

Contrari

falso, invenzione, falsità, menzogna, bugia

sbagliato, erroneo, fandonia, ipocrisia

( per estensione ) inganno

inganno ( per estensione ) eresia

eresia ( per estensione ) confondere

confondere ( per estensione ) ( senso figurato ) sinistro

sinistro ( gergale ) ( spregiativo ) ciarla

ciarla (spregiativo) fantasia

Parole derivate

libro-verità, post-verità, veritiero

Proverbi e modi di dire