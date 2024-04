La definizione e la soluzione di 4 lettere: Bisogno necessità. UOPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: The New York Times è un quotidiano statunitense fondato a New York il 18 settembre 1851 da Henry Jarvis Raymond e George Jones durante la presidenza di Millard Fillmore. Il suo editore è la New York Times Company, che pubblica anche il Boston Globe e l'edizione internazionale del Times, l’International New York Times - in precedenza International Herald Tribune - edito a Parigi, in Francia; presidente della casa editrice è Arthur Ochs Sulzberger Jr., erede di una famiglia che detiene il possesso del quotidiano dal 1896. Il New York Times è il primo quotidiano newyorkese i cui uffici si insediarono in uno stabile all'uopo costruito. Nel ...

uopo m sing (pl.: uopi)

(letterario) bisogno

Sillabazione

uò | po

Pronuncia

IPA: /'wpo/

Etimologia / Derivazione

dal latino opus

Citazione

Sinonimi