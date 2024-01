La definizione e la soluzione di: La corrente seguita da Schiele e Kokoschka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'Espressionismo fu un movimento artistico europeo d'avanguardia che si diffuse nel primo ventennio del Novecento inizialmente in Germania, come reazione al naturalismo e all'impressionismo e influenzato da artisti come van Gogh, Ensor, Munch e Gauguin e dalla corrente del fauvismo. Si sviluppò in diverse correnti, accomunate dall'assenza di regole e canoni, come quella del gruppo Die Brücke (formato da artisti come Kirchner, Nolde, Kokoschka) o quella dal gruppo Der blaue Reiter (formato da Kandinskij, Paul Klee, Franz Marc e altri).

Italiano

Sostantivo

espressionismo ( approfondimento) m sing

(arte) (letteratura) (architettura) (storia) corrente artistica e letteraria dell'inizio del ventesimo secolo, che si oppose alla raffigurazione realistica sostenendo il soggettivismo dei sentimenti

Sillabazione

e | spres | sio | nì | smo

Pronuncia

IPA: /espressjo'nizmo/

Etimologia / Derivazione

deriva dalla contrazione di espressione ( dal latino expressio che deriva da exprimere cioè "esprimere") e dal suffisso -ismo

Contrari

impressionismo, naturalismo