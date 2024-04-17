È seguita dai bolidi di F1

Home / Soluzioni Cruciverba / È seguita dai bolidi di F1

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È seguita dai bolidi di F1' è 'Safety Car'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAFETY CAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È seguita dai bolidi di F1" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È seguita dai bolidi di F1". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Safety Car? Durante le gare di Formula 1, quando ci sono incidenti o condizioni di scarsa visibilità, entra in pista una vettura che rallenta le auto in corsa e assicura la sicurezza. Questa macchina speciale, chiamata comunemente safety car, precede i bolidi per gestire il traffico e garantire che tutti siano protetti. La sua presenza permette di riorganizzare le strategie e di mantenere l'ordine durante situazioni di emergenza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È seguita dai bolidi di F1 nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Safety Car

In presenza della definizione "È seguita dai bolidi di F1", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È seguita dai bolidi di F1" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Safety Car:

S Savona A Ancona F Firenze E Empoli T Torino Y Yacht C Como A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È seguita dai bolidi di F1" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rallentano i bolidi di F.1È seguita dai bolidi di F 1L auto di serie seguita in pista dai bolidi di Formula UnoL auto seguita dai bolidi di F. 1La safety che precede i bolidi di F1Ha vinto quattro mondiali di F1