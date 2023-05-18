Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto
- Risposta: LASPOSADELVENTO
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 2-5-3-5
- Vocali: 6
- Consonanti: 9
- Parole: 4
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: LASPADLVEO
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è La Sposa Del Vento? La Sposa del Vento di Kokoschka cattura con intensità i sentimenti di passione e desiderio. I colori vibranti e le pennellate energiche trasmettono un senso di movimento e emozione, rendendo il quadro un esempio vivace della sua capacità di coinvolgere lo spettatore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto: risposta da 15 lettere
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