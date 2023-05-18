Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto' è 'La Sposa Del Vento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L A S P O S A D E L V E N T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto

Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto Risposta: LASPOSADELVENTO

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 2-5-3-5

2-5-3-5 Vocali: 6

6 Consonanti: 9

9 Parole: 4

4 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: L A S P A D L V E O

Inizia con: L

L Finisce con: O

Perchè la soluzione è La Sposa Del Vento? La Sposa del Vento di Kokoschka cattura con intensità i sentimenti di passione e desiderio. I colori vibranti e le pennellate energiche trasmettono un senso di movimento e emozione, rendendo il quadro un esempio vivace della sua capacità di coinvolgere lo spettatore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto: risposta da 15 lettere

In presenza della definizione "Il dipinto di Kokoschka riprodotto nella foto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è La Sposa Del Vento. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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