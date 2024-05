La Soluzione ♚ Cantò le gesta di Achille La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OMERO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Cantò le gesta di Achille. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Canto le gesta di achille: Romana. achille viene anche identificato col patronimico pelìde, essendo egli figlio del mortale peleo. achille era un semidio, essendo pronipote di zeus... Omero (in greco antico: µ, Hómeros, pronuncia: ['home:ros], VIII secolo a.C.) è stato un cantore greco storicamente identificato come l'autore dell'Iliade e dell'Odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca. Nell'antichità gli furono attribuite anche altre opere, tra cui i cosiddetti Inni omerici, i poemetti giocosi Batracomiomachia e Margite e diversi poemi del ciclo epico. In breve, l'Iliade parla degli ultimi 51 giorni del decimo e ultimo anno della famosa Guerra di Troia, mentre l'Odissea parla del viaggio di Ulisse (Odisseo). L'effettiva paternità della sua opera fu già posta in dubbio nei tempi antichi (dal III ...

