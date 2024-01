La Soluzione ♚ Vanno da una sponda all altra

La definizione e la soluzione di: Vanno da una sponda all altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Vanno da una sponda all altra: Origine germanica, derivante da quello dell'omonima cittadina sulla sponda veronese del lago, la quale, insieme a un'altra località celebre del lago, gardone... Angelo Battelli – fisico e politico italiano

– fisico e politico italiano Ennio Battelli – imprenditore e militare italiano

– imprenditore e militare italiano Fausto Battelli – pittore e fotoreporter italiano

– pittore e fotoreporter italiano Giovanni Cristoforo Battelli – arcivescovo e letterato italiano

– arcivescovo e letterato italiano Giulio Battelli – archivista, paleografo e docente italiano

– archivista, paleografo e docente italiano Ivo Battelli – scenografo italiano

– scenografo italiano Roberto Battelli – politico sloveno

– politico sloveno Sergio Battelli – politico italiano Italiano Sostantivo, forma flessa Curiosità su: Origine germanica, derivante da quello dell'omonima cittadina sulla sponda veronese del lago, la quale, insieme a un'altra località celebre del lago, gardone... battelli m pl plurale di battello Sillabazione bat | tèl | li Etimologia / Derivazione vedi battello Sinonimi motonavi, traghetti, vaporetti, imbarcazioni, barche

(tipi di letto) barchettoni

