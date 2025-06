Rimandati ad altra data nei cruciverba: la soluzione è Procrastinati

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Rimandati ad altra data' è 'Procrastinati'.

PROCRASTINATI

Curiosità e Significato di "Procrastinati"

La parola Procrastinati è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Procrastinati? La parola procrastinati si riferisce a quelle attività o compiti che vengono rinviati a un momento successivo, spesso senza una vera motivazione. È come rimandare qualcosa di importante, magari perché ci si sente sopraffatti o semplicemente si preferisce dedicarsi a qualcos'altro. In sostanza, procrastinare significa prendere tempo, ma alla lunga può portare a stress e scadenze affrettate!

Rimandare ad altra dataRinviati ad altra dataAppartenente ad un altra stirpe

Come si scrive la soluzione Procrastinati

La definizione "Rimandati ad altra data" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.