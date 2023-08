Piccole imbarcazioni a vapore o a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccole imbarcazioni a vapore o a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BATTELLI

Significato/Curiosita : Piccole imbarcazioni a vapore o a vela

Con motore a vapore. inizialmente si muoveva con un paio di ruote a pale grandi e laterali, successivamente con elica. vi sono imbarcazioni con due tipologie... Contengono il titolo. angelo battelli – fisico e politico italiano ennio battelli – imprenditore e militare italiano fausto battelli – pittore e fotoreporter... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Piccole imbarcazioni a vapore o a vela : piccole; imbarcazioni; vapore; vela; piccole barche a vela; Sostegni di piccole piante; La protagonista di piccole donne; piccole mazze usate nella ginnastica artistica; Ridotto in piccole parti; Scontri tra grosse imbarcazioni battaglie; imbarcazioni come i vascelli; Imbarcazioní primitive; Ripostiglio a pozzo presente nelle imbarcazioni ; I concorrenti in una gara tra imbarcazioni ; Dispositivo di sicurezza della pentola a vapore ; Emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo; Nei ristoranti cinesi si mangiano al vapore ; Navi mercantili a vapore ; Bagno di vapore ; Fidarsi o rivela re un segreto; Barche a vela molto usate per navigare il Nilo; Può rivela re una frattura; Rivela tore come il tuono per il temporale; Che rivela no mancanza di comprensione;

