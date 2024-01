La definizione e la soluzione di: Uccello trampoliere migratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Vengono talvolta chiamati uccelli costieri, specialmente in nord america, dove il termine "trampoliere" è usato per indicare uccelli dalle gambe lunghe come...

Fiammetta Cicogna (Milano, 17 maggio 1988) è una conduttrice televisiva, modella e attrice italiana.

Italiano

Sostantivo

cicogna ( approfondimento) f sing (pl.: cicogne)

(zoologia) (ornitologia) uccello dell'ordine dei Ciconiformi, famiglia dei Ciconidi con grande apertura alare compresa fra 1,80 m e 2,65 m; la sua classificazione scientifica è Ciconiidae ( tassonomia) (araldica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu bisarca

Sillabazione

ci | có | gna

Pronuncia

IPA: /ti'koa/

Etimologia / Derivazione

dal latino ciconia

Citazione

Parole derivate

cicognola

Iperonimi

animale, metazoo, vertebrato, amniote, uccello, neornite, neognato, ciconiforme, ciconide

Proverbi e modi di dire