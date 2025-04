Uccello trampoliere che ha zampe e collo lunghi - Soluzione Cruciverba: Airone

AIRONE

Lo sapevi che... Trampolieri: I trampolieri sono uccelli acquatici comunemente osservati in habitat costieri, rive dei fiumi e piane di marea, dove trovano il cibo (come insetti o crostacei) nel fango o nella sabbia. Vengono talvolta chiamati uccelli costieri, specialmente in Nord America, dove il termine "trampoliere" è usato per indicare uccelli dalle gambe lunghe come cicogne e aironi.

