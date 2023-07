Uccello trampoliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello trampoliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IBIS

Significato/Curiosita : Uccello trampoliere

Il termine uccello acquatico (da non confondere con gli uccelli trampolieri) è usato per indicare gli uccelli che vivono in o nei pressi dell'acqua. in... L'airone guardabuoi (bubulcus ibis linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia degli ardeidi. l'areale dell'airone guardabuoi comprende gran...