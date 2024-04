La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il mondo che abbiamo dentro. INTERIORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il monologo interiore è una tecnica narrativa costituita da un discorso introspettivo che il personaggio fa, appunto, tra sé e sé (discorso diretto). Può avere la forma di un dialogo, nel quale l'io letterario si divide in due figure (come nel caso di Gollum in Il Signore degli Anelli). Per esempio come nell'Ulisse di James Joyce: "Un puntolino, un cane vivo, ingrandiva a vista d'occhio attraverso la distesa di sabbia. Signore mi si avventerà contro Rispetta la sua libertà. Non sarai padrone degli altri o loro schiavo. Ho il bastone. Rimani seduto [...]". Il monologo interiore mira alla riproduzione del processo mentale dell'individuo e ...

interiore m e f sing (pl.: interiori)

che è all'interno (senso figurato) che concerne l'esistenza di un individuo

Sillabazione

in | te | rió | re

Pronuncia

IPA: /inte'rjore/

Etimologia / Derivazione

dal latino interior

Sinonimi

interno, intimo, profondo, psichico, psicologico, spirituale

intrinseco

(senso figurato) inconscio, nascosto, morale, recondito

Contrari

esteriore, esterno, estrinseco

(senso figurato) dichiarato, visibile, esternato, materiale, superficiale

Parole derivate

interiorità, interiormente, interiorizzare, interiorizzazione

Termini correlati