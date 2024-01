La definizione e la soluzione di: È simile alla renna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'alce (Alces alces, Linnaeus, 1758) è il più grande cervide esistente, diffuso in Eurasia e Nordamerica.

Si distingue dagli altri membri della stessa famiglia per la forma dei palchi, chiamate comunemente ma erroneamente "corna", dei maschi. Queste salgono come raggi cilindrici su ogni lato, proiettati ad angolo retto dalla linea mediana del cranio e si dividono a forchetta dopo breve distanza. La punta inferiore della forchetta può essere semplice oppure divisa in due o tre protuberanze talvolta appiattite.

Italiano

Sostantivo

alce ( approfondimento) m e f (pl.: alci)

(zoologia) grande mammifero ruminante dell'ordine degli Artiodattili, famiglia dei Cervidi, che si distingue dagli altri membri della stessa famiglia per la forma dei palchi (corna) dei maschi (zoologia) mammifero appartenente al genere Alce; la sua classificazione scientifica è Alces alces ( tassonomia) (con iniziale maiuscola) genere appartenente alla famiglia dei Cervidi

Sillabazione

àl | ce

Pronuncia

IPA: /'alte/

Etimologia / Derivazione

dal latino alces

Sinonimi

(popolare) granbestia

Termini correlati

(Cervidi) cervo, renna, caribù, wapiti, capriolo, daino

Iperonimi