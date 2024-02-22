La mezzaluna del mietitore

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La mezzaluna del mietitore' è 'Falce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FALCE

Perché la soluzione è Falce? La falce è uno strumento agricolo con una lama curva, progettato per tagliare l’erba o il grano. La sua forma ricurva ricorda molto la mezzaluna, simbolo di fertilità e di lavoro nei campi. Utilizzata fin dall’antichità, permette di raccogliere le piante in modo efficiente grazie alla sua lama affilata. La falce è spesso associata alle attività agricole tradizionali e simboleggia l’abbondanza dei raccolti. La sua forma semplice ma funzionale ne ha garantito la diffusione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La mezzaluna del mietitore". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La mezzaluna del mietitore nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Falce

La definizione "La mezzaluna del mietitore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La mezzaluna del mietitore" conferma che la soluzione 'Falce' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Falce

F Firenze A Ancona L Livorno C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La mezzaluna del mietitore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Falce' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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