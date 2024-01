La definizione e la soluzione di: Nasconde il viso a Carnevale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Nascita, un velo nero di fronte al viso la morte, e una fascia rossa intorno al capo il matrimonio. il fantoccio destinato a venire bruciato alla fine dei...

Una maschera è un oggetto o indumento utilizzato per coprire parzialmente o totalmente il volto per protezione, travestimento, spettacolo, intrattenimento o a scopo religioso, spesso integrata da un costume. Di solito segue la forma di un volto umano e presenta fessure per gli occhi, la bocca e il naso, e può essere fatta di cartapesta, plastica, legno o altri materiali. Maschere diverse hanno usi diversi, come proteggere il volto di un atleta o di un lavoratore in un'industria pericolosa, prevenire l'inalazione di tossine, riscaldarsi, divertirsi, nascondere il volto allo scopo d'impedire l'identificazione o di emulare un personaggio.

Italiano

Sostantivo

maschera ( approfondimento) f sing (pl.: maschere)

(arte) finto volto o capo, composta da materiale vario, molte volte fornito di buchi per gli occhi e per la bocca, indossato per alterare le proprie fattezze, raffigurante un uomo, un animale o un personaggio di fantasia, che s'indossa a scopo ludico, di spettacolo o magico-religioso (architettura) elemento decorativo plastico o pittorico che riproduce i tratti della maschera tragica o comica dell’antico teatro classico, molto usato come motivo ornamentale sin dal rinascimento, soprattutto nel periodo neoclassico apparecchiatura da mettere al volto per protezione (informatica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (teatro) persona che accoglie il pubblico (sport) nello sci viene impiegata per avere una visuale migliore e per proteggere gli occhi, soprattutto dal riflesso dei raggi del sole sulla neve senza la maschera non avrei potuto vedere le lastre di ghiaccio sulla pista

Voce verbale

maschera

terza persona singolare dell'indicativo presente di mascherare seconda persona singolare dell'imperativo di mascherare

Sillabazione

mà | sche | ra

Pronuncia

IPA: /'maskera/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) da una voce preindoeuropea masca fuliggine, fantasma, nero

fuliggine, fantasma, nero (voce verbale) vedi mascherare

Citazione

Sinonimi

mascherina, bautta

( senso figurato ) apparenza, immagine, finzione, simulazione, esteriorità, dissimulazione, mascheramento, impostura,

apparenza, immagine, finzione, simulazione, esteriorità, dissimulazione, mascheramento, impostura, persona mascherata, costume, travestimento, mascheramento

personaggio dell’Arte

atteggiamento del volto, espressione, posa

protezione, schermo, schermatura

calco

(nei locali di spettacolo) lucciola

lucciola (senso figurato) trucco eccessivo

Contrari

(apparenza) sincerità, schiettezza, lealtà

Parole derivate

mascheramento, mascherare, mascherata, mascherone, smascherare

Termini correlati

carnevale, morettina

Alterati

( diminutivo ) mascherina, mascheretta

mascherina, mascheretta ( accrescitivo ) mascherona

mascherona (peggiorativo) mascheraccia

Proverbi e modi di dire