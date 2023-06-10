Nasconde i rami

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nasconde i rami' è 'Fogliame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOGLIAME

Perché la soluzione è Fogliame? Il fogliame è l’insieme delle foglie di una pianta, che spesso ha la funzione di proteggere i rami sottostanti. Questa copertura naturale contribuisce a mantenere la salute dell’albero, offrendo isolamento termico e difesa dagli agenti atmosferici. Inoltre, il fogliame svolge un ruolo importante nel processo di fotosintesi, producendo l’ossigeno che respiriamo. La presenza di fogliame è fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema e per la crescita delle piante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nasconde i rami". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Nasconde i rami nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fogliame

La soluzione associata alla definizione "Nasconde i rami" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nasconde i rami" conferma che la soluzione 'Fogliame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fogliame

F Firenze O Otranto G Genova L Livorno I Imola A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nasconde i rami" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fogliame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ricopre i viali d autunnoCostituisce nel complesso la chioma di un alberoLa chioma degli alberiRami legnosi di viteHa le radici lungo i ramiAlberi delle savane dai rami spinosiSostiene i ramiIl lago che si biforca in due rami