Hanno bocconcini di carne rosolata

Gli spiedini sono una pietanza costituita da pezzi di carni diverse, pesce, crostacei o verdure infilati su spiedi di metallo o in legno per cuocerli alla griglia sulla brace, nel forno o in padella.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

spiedini m

plurale di spiedino

Sillabazione

spie | dì | ni

Etimologia / Derivazione

vedi spiedino