La definizione e la soluzione di: Dolci bocconcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PASTICCINI

Significato/Curiosita : Dolci bocconcini

Origine potrebbe derivare dal greco antico µsta (mástax) che significa bocconcini, affine a µast (mastázo) che significa masticare o mangiare. i mostaccioli... Origine potrebbe derivare dal greco antico µsta (mástax) che significa, affine a µast (mastázo) che significa masticare o mangiare. i mostaccioli... Il pasticcino (dal diminutivo di pasticcio con il significato di "piccolo dolce") comunemente chiamato anche mignon è un prodotto gastronomico dolciario molto comune in Europa, soprattutto in Italia, facente parte della cucina pasticcera. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dolci bocconcini : dolci; bocconcini; Limoni dolci siciliani; I suoi baci sono dolci ; Serve per fare dolci ; dolci sardi con miele e formaggio; dolci che si offrono a scatole; Un formaggio in trecce o in bocconcini ; Una leccornia da pochi bocconcini ; Il formaggio in trecce o bocconcini ;

Cerca altre Definizioni