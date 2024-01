La definizione e la soluzione di: Un grosso scimmione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I Gorilla (Gorilla Geoffroy, 1852) sono un genere di primati della famiglia degli ominidi, appartenente al gruppo delle cosiddette scimmie antropomorfe.

Italiano

Sostantivo

gorilla ( approfondimento) inv

(mammalogia) genere di scimmie catarrine antropomorfe africane della famiglia degli ominidi (Hominidae), alte più di un uomo e dal pelo bruno nerastro - la sua classificazione scientifica è Gorilla ( tassonomia) il gorilla appartiene alla classe dei Mammiferi e all'ordine dei Primati, al parvordine delle catarrine, alla superfamiglia delle Hominoidea, alla famiglia degli Hominidae ed al genere Gorilla

l'antenato comune tra il gorilla e l'uomo deve essere vissuto intorno a 7 o 8 milioni di anni fa (senso figurato) individuo dall'aspetto possente e da modi rozzi (senso figurato) guardia del corpo

Sillabazione

go | rìl | la

Pronuncia

IPA: /go'rilla/

Etimologia / Derivazione

dal greco Ga, termine usato in origine dal viaggiatore cartaginese Annone nel sesto secolo a.C., per indicare un'antica popolazione di donne selvagge e pelose dell'Africa nordoccidentale, poi ripreso all'inizio del diciannovesimo secolo dallo scienziato francese Isidore Saint Hilaire

Sinonimi

scimmia

( senso figurato ) uomo grande e grosso, scimmione, bestione

uomo grande e grosso, scimmione, bestione ( senso figurato ) buttafuori, guardaspalle, scagnozzo

buttafuori, guardaspalle, scagnozzo ( spregiativo ) sgherro, sbirro, giannizzero

sgherro, sbirro, giannizzero (letterario) scherano

Parole derivate

gorillesco

Termini correlati

(superfamiglia Hominoidea) scimpanzé, orango, uomo, gibbone

Iperonimi

