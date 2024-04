La Soluzione ♚ Un grosso mammifero tra i ghiacci La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un grosso mammifero tra i ghiacci. ORSO POLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un grosso mammifero tra i ghiacci: L'orso polare o orso bianco (Ursus maritimus Phipps, 1774) è un grande mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Ursidae.È una specie che si trova attorno al polo nord nel mare glaciale artico ed è il più grande carnivoro di terraferma esistente sul nostro pianeta insieme all'orso kodiak. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'orso polare o orso bianco (Ursus maritimus Phipps, 1774) è un grande mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Ursidae.È una specie che si trova attorno al polo nord nel mare glaciale artico ed è il più grande carnivoro di terraferma esistente sul nostro pianeta insieme all'orso kodiak. orso ( approfondimento) m sing (zoologia) (mammalogia) nome generico di mammifero plantigrado della famiglia degli Ursidi, di grosse dimensioni, caratterizzato da pelame folto e ispido, zampe corte e tozze, testa grande, coda corta e unghie molto forti in Italia sono presenti due specie di orsi, l'orso bruno europeo Ursus arctos arctos e l'orso marsicano Ursus arctos marsicanus (economia) (commercio) (finanza) in borsa, tendenza dell'indice al ribasso (senso figurato) (spregiativo) persona goffa e pesante (senso figurato) (spregiativo) persona scorbutica e poco socievole; riluttante (senso figurato) (spregiativo) nel gergo LGBT, maschio omosessuale grasso e peloso Sillabazione ór | so Pronuncia IPA: /'orso/ Etimologia / Derivazione dal latino ursus Sinonimi ( senso figurato ) (di carattere) asociale, burbero, scorbutico, misantropo, scontroso, selvatico

asociale, burbero, scorbutico, misantropo, scontroso, selvatico ( senso figurato ) (di modi) goffo, impacciato

goffo, impacciato (nel linguaggio della borsa) calo, ribasso ribassista, bear Contrari affabile, cordiale, espansivo, socievole

disinvolto, spigliato

rialzo

( senso figurato ) persona socievole, compagnone

persona socievole, compagnone (finanza) toro Parole derivate orso-pellismo, ursone Termini correlati plantigrado Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe)mammifero, (superordine) euterio, (ordine) carnivoro, (famiglia) urside Alterati ( diminutivo ) orsetto, orsacchiotto, orsicello

orsetto, orsacchiotto, orsicello ( letterario ) ( diminutivo ) orsatto

orsatto ( peggiorativo ) orsaccio

orsaccio (accrescitivo) orsone Proverbi e modi di dire Pelare l' orso : mettersi in una difficile impresa

: mettersi in una difficile impresa Ti muovi come un orso : essere impacciato

Non vendere la pelle dell'orso prima di averlo catturato: non dare le cose per scontate prima che si riesca a farle Altre Definizioni con orso polare; grosso; mammifero; ghiacci; Un grosso albero da viali dall ombra molto fitta; È grosso senza osso; Mammifero americano con il corpo coperto da una corazza d ossa; Vorace mammifero marino;

