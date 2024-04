La Soluzione ♚ Un essere infernale

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un essere infernale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DEMONE - DIAVOLO

Curiosità su Un essere infernale: Il film, vedi christine - la macchina infernale (romanzo). christine - la macchina infernale (christine) è un film del 1983, diretto da john carpenter... Un dèmone (AFI: /'dmone/, dal greco antico daµ, dáimon, "essere divino") è un essere che si pone a metà strada fra ciò che è divino e ciò che è umano. Nella cultura religiosa greco-antica ha funzione di ostacolo tra queste due dimensioni; nella filosofia greca, ha invece funzione di intermediario tra l'uomo e il divino.

Altre Definizioni con demone; essere; infernale;