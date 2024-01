La definizione e la soluzione di: Enrico: ebbe sei mogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ottavo – numero ordinale

– numero ordinale Ottavo (okta) – unità di misura della nuvolosità.

(okta) – unità di misura della nuvolosità. Ottavo – frazione di Arezzo

– frazione di Arezzo Ottavo secolo – più correttamente VIII secolo

– più correttamente VIII secolo Ottavo – Kamado Ueshita, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki.

– Kamado Ueshita, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki. In ottavo – formato di un libro ottenuto piegando tre volte un foglio intero

– formato di un libro ottenuto piegando tre volte un foglio intero Ottavo – in musica, sinonimo di croma

Italiano

Aggettivo numerale

Ordinale

ottavo m sing

corrisponde al numero cardinale 8, è preceduto dal settimo e precede il nono

Sostantivo

ottavo ( approfondimento) m sing (pl.: ottavi)

una delle otto parti in cui è diviso un intero (sport) turno di eliminazione dei tornei che precede i quarti

Sillabazione

ot | tà | vo

Pronuncia

IPA: /ot'tavo/

Etimologia / Derivazione

dal latino octavus

Parole derivate

ottavino, ottatìvo, ottava

Termini correlati