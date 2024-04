La Soluzione ♚ Enrico Defensor fidei La definizione e la soluzione di 6 lettere: Enrico Defensor fidei. OTTAVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Enrico defensor fidei: Ottavo – numero ordinale Ottavo (okta) – unità di misura della nuvolosità. Ottavo – frazione di Arezzo Ottavo secolo – più correttamente VIII secolo Ottavo – Kamado Ueshita, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki. In ottavo – formato di un libro ottenuto piegando tre volte un foglio intero Ottavo – in musica, sinonimo di croma Aggettivo numerale Ordinale Significato e Curiosità su: Ottavo – numero ordinale Ottavo (okta) – unità di misura della nuvolosità. Ottavo – frazione di Arezzo Ottavo secolo – più correttamente VIII secolo Ottavo – Kamado Ueshita, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki. In ottavo – formato di un libro ottenuto piegando tre volte un foglio intero Ottavo – in musica, sinonimo di croma ottavo m sing corrisponde al numero cardinale 8, è preceduto dal settimo e precede il nono Sostantivo ottavo ( approfondimento) m sing (pl.: ottavi) una delle otto parti in cui è diviso un intero (sport) turno di eliminazione dei tornei che precede i quarti Sillabazione ot | tà | vo Pronuncia IPA: /ot'tavo/ Etimologia / Derivazione dal latino octavus Parole derivate ottavino, ottatìvo, ottava Termini correlati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono, decimo Altre Definizioni con ottavo; enrico; defensor; fidei; Un Papa per il quale Dante previde l Inferno; Enrico: ebbe sei mogli; Il collegio fondato da Enrico VI; Un eroico Enrico della prima guerra mondiale; La celebre dinastia di Enrico VIII; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Enrico Defensor fidei' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.