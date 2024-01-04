Tanti sono i colli di Roma

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tanti sono i colli di Roma' è 'Sette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SETTE

Perché la soluzione è Sette? Il numero rappresenta una quantità di colli che si trovano nella città eterna, simbolo di una delle sue caratteristiche geografiche più note. È anche un numero che indica un totale di sette unità, spesso associato a simbolismi e tradizioni culturali. Questo valore richiama l'importanza di un numero che si ripete in molteplici contesti, dalla storia alla numerologia. La presenza di sette in questa descrizione sottolinea l'idea di un insieme di colli distinti ma uniti da un patrimonio condiviso.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tanti sono i colli di Roma" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tanti sono i colli di Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "Tanti sono i colli di Roma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tanti sono i colli di Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sette:

S Savona E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tanti sono i colli di Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

