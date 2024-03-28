Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules Verne

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules Verne' è 'Ottanta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTANTA

Perché la soluzione è Ottanta? Il numero ottanta rappresenta la durata complessiva del viaggio descritto nel romanzo di Jules Verne, indicando un periodo di tempo che coinvolge numerosi giorni. Questa cifra racchiude l'intero arco temporale in cui i protagonisti affrontano avventure e sfide, attraversando diverse parti del pianeta. La quantità di giorni sottolinea l'intensità e la lunghezza di un percorso che richiede determinazione e resistenza. La narrazione si concentra proprio su questa durata, rendendo il numero centrale nella trama.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules Verne". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules Verne nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ottanta

In presenza della definizione "Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules Verne", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules Verne" conferma che la soluzione 'Ottanta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ottanta

O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tanti giorni dura il giro del mondo di Jules Verne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ottanta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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