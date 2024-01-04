Un solido senza spigoli

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un solido senza spigoli' è 'Sfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFERA

Perchè la soluzione è Sfera? Una sfera è un oggetto perfetto, senza angoli o spigoli, che si presenta come una superficie liscia e rotonda. Può essere usata in giochi, decorazioni o come modello per comprendere forme tridimensionali. La sua forma semplice la rende unica tra i solidi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

ALTRE SOLUZIONI: CONO

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Un solido senza spigoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sfera

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un solido senza spigoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfera'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un solido senza spigoli
  • Risposta: SFERA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
F Firenze
E Empoli
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Sfera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un solido senza spigoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Altre definizioni collegate

Con solido: Un solido geometrico in gelateria 

Con senza: Un vasto appartamento senza pareti divisorie 

Con spigoli: Non ha spigoli ma una punta 