Un solido senza spigoli
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un solido senza spigoli' è 'Sfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SFERA
Perchè la soluzione è Sfera? Una sfera è un oggetto perfetto, senza angoli o spigoli, che si presenta come una superficie liscia e rotonda. Può essere usata in giochi, decorazioni o come modello per comprendere forme tridimensionali. La sua forma semplice la rende unica tra i solidi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
ALTRE SOLUZIONI: CONO
Un solido senza spigoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sfera
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un solido senza spigoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfera'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un solido senza spigoli
- Risposta: SFERA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Sfera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un solido senza spigoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con solido: Un solido geometrico in gelateria
Con senza: Un vasto appartamento senza pareti divisorie
Con spigoli: Non ha spigoli ma una punta