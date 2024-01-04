Un solido senza spigoli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un solido senza spigoli' è 'Sfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFERA

Perchè la soluzione è Sfera? Una sfera è un oggetto perfetto, senza angoli o spigoli, che si presenta come una superficie liscia e rotonda. Può essere usata in giochi, decorazioni o come modello per comprendere forme tridimensionali. La sua forma semplice la rende unica tra i solidi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

ALTRE SOLUZIONI: CONO

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Un solido senza spigoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sfera

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un solido senza spigoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfera'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un solido senza spigoli

Un solido senza spigoli Risposta: SFERA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

S Savona F Firenze E Empoli R Roma A Ancona

La soluzione 'Sfera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un solido senza spigoli". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.