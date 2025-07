Non ha spigoli ma una punta nei cruciverba: la soluzione è Cono

CONO

Curiosità e Significato di Cono

Approfondisci la parola di 4 lettere Cono: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cono? Il cono è una forma geometrica con una base circolare e un vertice appuntito, senza spigoli netti ma con una punta ben definita. Si trova in natura, come il vulcano, o in oggetti di uso quotidiano, come il gelato. La sua forma semplice e riconoscibile la rende un simbolo di equilibrio tra morbide curve e un punto finale deciso. È davvero affascinante!

Come si scrive la soluzione Cono

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non ha spigoli ma una punta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

O Otranto

