Quella di Mompracem è un eroe di Salgari
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SOLUZIONE: TIGRE
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Perché la soluzione è Tigre? La parola tigre richiama immediatamente l'immagine di un grande felino selvaggio, noto per la sua forza e agilità. Nella letteratura di Salgari, questa figura assume un significato simbolico legato a coraggio e ferocia. La tigre rappresenta anche un simbolo di lotta e di natura selvaggia, spesso associata a personaggi che affrontano sfide con determinazione. La sua presenza nel racconto evoca un senso di potenza e di mistero che affascina il lettore.
Quella di Mompracem è un eroe di Salgari nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tigre
Se la definizione "Quella di Mompracem è un eroe di Salgari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tigre'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quella di Mompracem è un eroe di Salgari
- Risposta: TIGRE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Tigre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quella di Mompracem è un eroe di Salgari". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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