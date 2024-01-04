Quella di Mompracem è un eroe di Salgari

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quella di Mompracem è un eroe di Salgari' è 'Tigre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIGRE

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Perché la soluzione è Tigre? La parola tigre richiama immediatamente l'immagine di un grande felino selvaggio, noto per la sua forza e agilità. Nella letteratura di Salgari, questa figura assume un significato simbolico legato a coraggio e ferocia. La tigre rappresenta anche un simbolo di lotta e di natura selvaggia, spesso associata a personaggi che affrontano sfide con determinazione. La sua presenza nel racconto evoca un senso di potenza e di mistero che affascina il lettore.

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Quella di Mompracem è un eroe di Salgari nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tigre

Se la definizione "Quella di Mompracem è un eroe di Salgari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tigre'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quella di Mompracem è un eroe di Salgari

Quella di Mompracem è un eroe di Salgari Risposta: TIGRE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

T Torino I Imola G Genova R Roma E Empoli

La soluzione 'Tigre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quella di Mompracem è un eroe di Salgari". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.