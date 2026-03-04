Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati
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SOLUZIONE: MALESIA
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Perché la soluzione è Malesia? Emilio Salgari rese popolari i pirati attraverso le sue avventure ambientate in terre lontane. La sua narrativa coinvolgente descrive personaggi coraggiosi che affrontano pericoli e misteri nei mari esotici della Malesia. Le sue storie hanno catturato l’immaginazione di molti lettori, portandoli a conoscere un mondo di avventure e leggende marine. La Malesia, con le sue foreste e coste affascinanti, diventa così uno sfondo ideale per le imprese dei protagonisti delle sue opere.
Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Malesia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati
- Risposta: MALESIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Malesia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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