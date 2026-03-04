Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati' è 'Malesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALESIA

La risposta Malesia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Malesia? Emilio Salgari rese popolari i pirati attraverso le sue avventure ambientate in terre lontane. La sua narrativa coinvolgente descrive personaggi coraggiosi che affrontano pericoli e misteri nei mari esotici della Malesia. Le sue storie hanno catturato l’immaginazione di molti lettori, portandoli a conoscere un mondo di avventure e leggende marine. La Malesia, con le sue foreste e coste affascinanti, diventa così uno sfondo ideale per le imprese dei protagonisti delle sue opere.

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Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Malesia

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati

Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati Risposta: MALESIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: M______

M______ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

M Milano A Ancona L Livorno E Empoli S Savona I Imola A Ancona

La soluzione 'Malesia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Emilio Salgari rese popolari i suoi pirati". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.