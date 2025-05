Si dice di buona terra nei cruciverba: la soluzione è Fertile

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice di buona terra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice di buona terra' è 'Fertile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERTILE

Curiosità e Significato di "Fertile"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fertile più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fertile.

Perché la soluzione è Fertile? Il termine fertile si riferisce a un terreno che è particolarmente ricco di nutrienti e quindi capace di sostenere la crescita delle piante in modo abbondante. Una terra fertile è fondamentale per l'agricoltura, poiché consente di ottenere raccolti sani e abbondanti. Non solo è essenziale per il cibo, ma contribuisce anche alla biodiversità e alla salute degli ecosistemi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Portato a generareChe dà abbondanti fruttiCosì è la buona terraUna terra che spesso si dice misteriosaSi dice di chi ha buona sorte dalla fortunaSi dice indicando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fertile

La definizione "Si dice di buona terra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

E Empoli

R Roma

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N A F E O I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILOMENA" FILOMENA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.