Così è la buona terra

La Mezzaluna Fertile (in arabo: al-hilal al-aib; in ebraico: ha-sahar ha-porah) è una regione storica del Medio Oriente. L'antica Mezzaluna Fertile si estendeva all'incirca sugli attuali stati di Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria, Turchia, Iraq, Kuwait, Iran e Arabia Saudita.

L'espressione "Mezzaluna Fertile" (Fertile Crescent) fu ideata negli anni venti del Novecento dall'archeologo James Henry Breasted dell'Università di Chicago.

Questa regione viene spesso definita come la "culla della civiltà" grazie alla sua straordinaria importanza nella storia umana dal Neolitico all'età del bronzo e del ferro. Fu nelle valli fertili dei quattro grandi fiumi della regione (Nilo, Giordano, Tigri ed Eufrate) che si svilupparono le prime civiltà agricole e le prime grandi formazioni statali dell'antichità. I Sumeri, in particolare, ritenuti i rappresentanti della prima civiltà stanziale della storia, fiorirono in Mesopotamia (V millennio a.C.).

Italiano

Aggettivo

fertile m e f sing (pl.: fertili)

(agricoltura) (botanica) (di) pianta o terreno in grado di produrre molti frutti arare un campo fertile (biologia) (zoologia) (di) femmina di animale in grado di generare figli

Sillabazione

fèr | ti | le

Pronuncia

IPA: /'frtile/

Etimologia / Derivazione

dal latino fertilis- derivazione di ferre ossia "produrre"- significa quindi "che produce"

Sinonimi

(di terreno) produttivo, fruttifero, generoso,grasso, produttivo, florido

produttivo, fruttifero, generoso,grasso, produttivo, florido ( antico ) ferace

ferace (di persona, periodo) fecondo, prolifico

fecondo, prolifico (senso figurato) fervido, ricco, creativo, fantasioso, geniale, ingegnoso, vivace

Contrari

(di terreno) improduttivo, infruttifero, arido, inaridito, brullo

improduttivo, infruttifero, arido, inaridito, brullo (di persona, periodo) sterile, infecondo

Parole derivate