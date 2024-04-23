Portato a generare

Home / Soluzioni Cruciverba / Portato a generare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Portato a generare' è 'Fertile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERTILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portato a generare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portato a generare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Fertile? Un territorio ricco di risorse che favorisce la crescita e la produzione è considerato molto produttivo e abbondante. La sua capacità di dare vita a nuove colture o idee lo rende estremamente vantaggioso per l'agricoltura o per lo sviluppo. Quando qualcosa è fertile, contribuisce a incrementare la quantità di ciò che si può ottenere o creare. Un ambiente fertile è quindi quello che porta a generare abbondanza e prosperità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Portato a generare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fertile

Se la definizione "Portato a generare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portato a generare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fertile:

F Firenze E Empoli R Roma T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portato a generare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Capace di produrreRicco e opimoLo è la terra che dà buoni raccoltiAttore portato alle stellePoco portato al risoIl barbaro portato al cinema da SchwarzeneggerAppare con l umidità e può generare muffePortato come un vestito