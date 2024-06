Una terra che spesso si dice misteriosa

: L'India (in hindi , Bharat), ufficialmente Repubblica dell'India (in hindi , Bharat Gaarajya; in inglese Republic of India), è uno Stato federale dell'Asia meridionale, con capitale Nuova Delhi. È bagnata dall'Oceano Indiano a sud, dal Mar Arabico a ovest e dal Golfo del Bengala a est, possiede una linea costiera che si estende per 7517 km, e confina con il Pakistan a ovest, Cina, Nepal e Bhutan a nord-est, Bangladesh e Myanmar a est. Esteso su 3287263 km², l'India è il settimo stato al mondo per superficie, mentre con 1 miliardo e 400 milioni di abitanti dal 2023 è lo stato più popoloso del mondo.

