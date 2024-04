La Soluzione ♚ Uno stupefacente in polvere La definizione e la soluzione di 7 lettere: Uno stupefacente in polvere. COCAINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno stupefacente in polvere: La cocaina (benzoilmetilecgonina) è una sostanza stupefacente che agisce come potente stimolante del sistema nervoso centrale, vasocostrittore e anestetico. È un alcaloide che si ottiene dalle foglie della coca (Erythroxylum coca), pianta originaria del Sud America, principalmente del Perù, della Colombia e della Bolivia. La cocaina crea dipendenza, è la seconda droga illegale più utilizzata a livello globale, dopo la cannabis. I sintomi principali sono perdita di contatto con la realtà e sensazioni di felicità o agitazione. I sintomi fisici possono includere battito cardiaco accelerato, sudorazione aumentata e dilatazione delle pupille. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La cocaina (benzoilmetilecgonina) è una sostanza stupefacente che agisce come potente stimolante del sistema nervoso centrale, vasocostrittore e anestetico. È un alcaloide che si ottiene dalle foglie della coca (Erythroxylum coca), pianta originaria del Sud America, principalmente del Perù, della Colombia e della Bolivia. La cocaina crea dipendenza, è la seconda droga illegale più utilizzata a livello globale, dopo la cannabis. I sintomi principali sono perdita di contatto con la realtà e sensazioni di felicità o agitazione. I sintomi fisici possono includere battito cardiaco accelerato, sudorazione aumentata e dilatazione delle pupille. cocaina ( approfondimento) f sing (pl.: cocaine) sostanza stupefacente estratta dall'essicazione di pianta di coca, con effetti allucinogeni e psicostimolanti (chimica organica) alcaloide ottenuta da foglie di coca Sillabazione co | ca | ì | na Pronuncia IPA: /koka'ina/ Etimologia / Derivazione derivazione di coca Parole derivate cocainico, cocainismo, cocainomania, cocainizzare, cocainizzato, cocainomane, tropacocaina Altre Definizioni con cocaina; stupefacente; polvere; Una sostanza stupefacente; Stupefacente protagonista del romanzo; Stupefacente ricavato dalla marijuana; Pianta da cui si ricava una polvere insetticida; La polvere nera delle fotocopiatrici; Cerca altre soluzioni cruciverba

COCAINA

