La Soluzione ♚ La differenza tra quattro e cinque La definizione e la soluzione di 3 lettere: La differenza tra quattro e cinque. UNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La differenza tra quattro e cinque: Aggettivo numerale Significato e Curiosità su

uno ( approfondimento) 1 (invariabile) (matematica) numero naturale che segue lo zero e precede il due; è il primo numero dispari Articolo uno m sing nota vale la stessa nota d'uso dell'aggettivo numerale. Pronome uno m (f.: una) (pl.: uni, une) pronome indefinito: indica una persona non meglio specificata: ieri ho incontrato uno al bar che mi ha detto di venire da te; come correlativo di altro: ci hanno messo gli uni contro gli altri; Sostantivo uno (f.: una) m inv numero dopo zero e prima di due Parmenide fu il filosofo dell'uno:" L'Essere è Uno perché non possono esserci due Esseri: se uno è l'essere, l'altro non sarebbe il primo, e sarebbe quindi non-essere. Allo stesso modo per cui, se A è l'essere, e B è diverso da A, allora B non è: qualcosa che non sia Essere non può essere, per definizione". la cifra corrispondente alla quantità unitaria: nel numero 18 l'uno ha un valore di una sola decina; (scuola) voto di molto inferiore alla sufficienza (in scala da 1 a 10): Quella strega mi ha dato un altro uno! (senso figurato) "primo senza pari" sei il numero uno! Sillabazione ù | no Pronuncia IPA: /'uno/ /'uno/ (tonico come sostantivo o pronome) /u.no/ (generalmente atono come aggettivo numerale o articolo, si lega alla parola seguente) Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino unus, aggettivo numerale Citazione Sinonimi (aggettivo) inscindibile, singolo, unico, imitario

inscindibile, singolo, unico, imitario (pronome) qualcuno, un tale, nessuno

qualcuno, un tale, nessuno (unico esemplare) solo

solo (numero) unità

unità (persona generica) uno qualunque, qualsivoglia Contrari (aggettivo) diviso, disunito, numeroso Parole derivate cadauno Termini correlati due, numero uno, a uno a uno

(numero) zero, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove Varianti (aggettivo numerale) (articolo) un Declinazione aggettivo numerale o articolo (vedi anche un) pronome indefinito Iperonimi numero, cifra Proverbi e modi di dire essere tutt'uno : essere la medesima cosa

: essere la medesima cosa mettersi nei panni di uno : immaginare di essere nella condizione di un altro

: immaginare di essere nella condizione di un altro a uno a uno

avercela con uno: portare livore verso qualcuno Altre Definizioni con uno; differenza; quattro; cinque; Una certa differenza; Strumento per misurare la differenza di livello tra due punti; Ha quattro lati uguali; Escono quattro o cinque volte al mese; A briscola vale quattro; Il Bruno di Cinque minuti; È di lusso se a cinque stelle; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La differenza tra quattro e cinque

UNO

U

N

O

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'La differenza tra quattro e cinque' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.